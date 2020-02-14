На Мюнхенской конференции предложили "12 шагов для достижения мира в Украине". Среди подписантов - экс-глава МИД России

14 февраля, 2020, 15:59

Три международные организации совместно с Российским советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине

Документ опубликован на сайте международного форума.

Как отмечается, документ разработан экспертами Мюнхенской конференции по безопасности, Европейской сети лидерства, инициативы по противодействию ядерной угрозе, а также - Российским советом по международным делам. Среди инициаторов - президент Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов.

К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения не занимались украинские организации.

В документе никак не упоминается о российской агрессии в отношении Украины и утверждается, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украине суверенитета над Крымом.

Обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.

Организаторы предлагают такие 12 шагов:

Восстановление Общего центра по контролю и координации (СЦКК). Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев. Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе. Розыск пропавших без вести. Разминирование на Донбассе. Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации. Создание в Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением. Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения Минских соглашений. Устранение радиационной опасности на Донбассе. Новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности. Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией. Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.