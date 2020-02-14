На Мюнхенской конференции предложили "12 шагов для достижения мира в Украине". Среди подписантов - экс-глава МИД России
Документ опубликован на сайте международного форума.
Как отмечается, документ разработан экспертами Мюнхенской конференции по безопасности, Европейской сети лидерства, инициативы по противодействию ядерной угрозе, а также - Российским советом по международным делам. Среди инициаторов - президент Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов.
К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения не занимались украинские организации.
В документе никак не упоминается о российской агрессии в отношении Украины и утверждается, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украине суверенитета над Крымом.
Организаторы предлагают такие 12 шагов:
- Восстановление Общего центра по контролю и координации (СЦКК).
- Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
- Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
- Розыск пропавших без вести.
- Разминирование на Донбассе.
- Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.
- Создание в Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
- Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения Минских соглашений.
- Устранение радиационной опасности на Донбассе.
- Новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности.
- Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
- Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.
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