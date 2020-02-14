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Espreso.tvОбществоНа Мюнхенской конференции предложили "12 шагов для достижения мира в Украине". Среди подписантов - экс-глава МИД России

На Мюнхенской конференции предложили "12 шагов для достижения мира в Украине". Среди подписантов - экс-глава МИД России

Три международные организации совместно с Российским советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине

Документ опубликован на сайте международного форума.

Как отмечается, документ разработан экспертами Мюнхенской конференции по безопасности, Европейской сети лидерства, инициативы по противодействию ядерной угрозе, а также - Российским советом по международным делам. Среди инициаторов - президент Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов.

К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения не занимались украинские организации.

В документе никак не упоминается о российской агрессии в отношении Украины и утверждается, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украине суверенитета над Крымом.

Обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.

Организаторы предлагают такие 12 шагов:

  1. Восстановление Общего центра по контролю и координации (СЦКК).
  2. Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
  3. Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
  4. Розыск пропавших без вести.
  5. Разминирование на Донбассе.
  6. Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.
  7. Создание в Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
  8. Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения Минских соглашений.
  9. Устранение радиационной опасности на Донбассе.
  10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности.
  11. Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
  12. Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.

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