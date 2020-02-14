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Espreso.tvОбществоУкраинцев из Уханя вывезут 18 февраля, - Скалецкая

Украинцев из Уханя вывезут 18 февраля, - Скалецкая


фото: Радіо Свобода
Украинцев 18 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Радио Свобода .

"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины ", - сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что возвращенных из Уханя украинцев изолируют минимум на 14 дней.

 

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