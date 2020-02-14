Украинцев из Уханя вывезут 18 февраля, - Скалецкая
14 февраля, 2020, 09:00
Украинцев 18 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19
Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Радио Свобода .
"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины ", - сказала Скалецкая.
Она подчеркнула, что возвращенных из Уханя украинцев изолируют минимум на 14 дней.
- Напомним, что граждане Украины, которые до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя - эпицентра распространения коронавируса - рассказали о том, что правительство постоянно меняет дату вылета и не забирает их.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-