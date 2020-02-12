 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМир"С каждым днем все хуже": украинцы в Ухане записали видеообращение в Минздрав

"С каждым днем все хуже": украинцы в Ухане записали видеообращение в Минздрав

Граждане Украины, которых до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя - эпицентра распространения коронавируса - рассказали о том, что правительство постоянно меняет дату вылета и не забирает их

Видео с заявлениями украинцев hromadske предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане.

"Наше правительство кормит нас "завтраками" о том, что финансирования нету, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели - вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", - отмечают граждане.

Сам Гарасюк рассказал, что общежитие, в котором живет он и его знакомые, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, к тому же работают не все супермаркеты, а те, что работают, открыты только до обеда.

"И в них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, люди массово раскупают", - сказал мужчина.

Он также отметил, что украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать