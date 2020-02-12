"С каждым днем все хуже": украинцы в Ухане записали видеообращение в Минздрав
Видео с заявлениями украинцев hromadske предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане.
"Наше правительство кормит нас "завтраками" о том, что финансирования нету, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели - вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", - отмечают граждане.
Сам Гарасюк рассказал, что общежитие, в котором живет он и его знакомые, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, к тому же работают не все супермаркеты, а те, что работают, открыты только до обеда.
"И в них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, люди массово раскупают", - сказал мужчина.
Он также отметил, что украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы.
Украинцы изолированы в китайском Ухане - эпицентре заражения коронавируса. Они сняли оттуда видео и прислали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA- hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020
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