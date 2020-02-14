Штайнмайер обвинил Россию, Китай и США в разрушении мирового порядка
Об этом сообщает DW.
В частности, Штайнмайер обвинил Россию в аннексии Крыма "без оглядки на международное право".
"Она (РФ, - ред.) снова сделала военную силу и насильственное перемещение границ инструментом политики", - подчеркнул Штайнмайер.
Одновременно президент ФРГ также упрекнул Китая, который, по словам Штайнмайера, "признает международное право только там, где это не противоречит его собственным интересам", что выражается в его действиях "против меньшинств" и угрожает соседской политике в Южно-Китайском море.
"Эти действия вредят нам всем, ведь обеспечение собственной безопасности за счет других приводит к росту недоверия, росту вооружений и недостатку безопасности", - заявил глава ФРГ.
Кроме того, Штайнмайер раскритиковал девиз администрации Дональда Трампа "ставьте свои интересы выше чужих".
"Создается впечатление, будто каждый, думая о себе, может учитывать интересы других", - пожаловался Штайнмайер.
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