Самый сладкий: невеста Зинченко "влюбилась" в Де Брюйне
14 февраля, 2020, 20:00
Невеста защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко ВладаСедан опубликовала милое фото с сыном Кевина Де Брюйне, партнера украинца по команде
Фото Седан опубликовала в Instagram.
"Самый сладкий мальчик в мире. Я влюбилась снова. Извини Зинченко", - написала Влада Седан под фото с сыном Кевина Де Брюйне.
Невеста украинского защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко имеет в instagram 280 тыс. подписчиков.
The sweetest boy in the world I found the love again sorry @ zinchenko_96
- Во время перерыва в чемпионате Англии Александр Зинченко вместе с невестой Владой Седан отдыхает в ОАЭ.
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