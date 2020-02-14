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Espreso.tvСпортСамый сладкий: невеста Зинченко "влюбилась" в Де Брюйне

Самый сладкий: невеста Зинченко "влюбилась" в Де Брюйне


фото: instagram.com/v.lada_sedan
Невеста защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко ВладаСедан опубликовала милое фото с сыном Кевина Де Брюйне, партнера украинца по команде

Фото Седан опубликовала в Instagram.

"Самый сладкий мальчик в мире. Я влюбилась снова. Извини Зинченко", - написала Влада Седан под фото с сыном Кевина Де Брюйне.

Невеста украинского защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко имеет в instagram 280 тыс. подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The sweetest boy in the world I found the love again sorry @ zinchenko_96

Сообщение, распространенный Vlada (@ v.lada_sedan)

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