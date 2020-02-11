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Espreso.tvСпортНевеста Зинченко похвасталась откровенным фото в купальнике

Невеста Зинченко похвасталась откровенным фото в купальнике


фото: instagram.com/v.lada_sedan
Во время перерыва в чемпионате Англии Александр Зинченко вместе с невестой Владой Седан отдыхает в ОАЭ

Фото Седан опубликовала в Instagram.

Под фотографией Влада Седан не оставила никаких комментариев и выключила возможность прокомментировать фотографию подписчикам.

Невеста украинского защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко имеет в instagram 280 тыс. подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vlada (@ v.lada_sedan)

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