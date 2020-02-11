Невеста Зинченко похвасталась откровенным фото в купальнике
11 февраля, 2020, 21:35
Во время перерыва в чемпионате Англии Александр Зинченко вместе с невестой Владой Седан отдыхает в ОАЭ
Фото Седан опубликовала в Instagram.
Под фотографией Влада Седан не оставила никаких комментариев и выключила возможность прокомментировать фотографию подписчикам.
Невеста украинского защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко имеет в instagram 280 тыс. подписчиков.
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