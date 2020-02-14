Румынская православная церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на греческое агентство церковных новостей "Ромфэа".
Согласно публикации, Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "с нуля согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатом должен быть достигнут консенсус". По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по украинскому вопросу в Аммане, которая состоится в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.
"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Евангелие Христово", - говорится в заявлении Синода.
Синод в Бухаресте одновременно решил, что Румынская церковь будет участвовать в всеправославному процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.
- Напомним, 12 октября 2019 Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
- А начале ноября Александрийский патриархат стал первым среди старейших патриархатов православного мира, который начал евхаристическое (церковное) общение с ПЦУ и начал вспоминать ее предстоятеля.
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