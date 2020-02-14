Румынская православная церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ

14 февраля, 2020, 11:00

Румынская православная Церковь считает законным предоставление автокефалии Православной церкви Украины

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на греческое агентство церковных новостей "Ромфэа".

Согласно публикации, Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "с нуля согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатом должен быть достигнут консенсус". По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по украинскому вопросу в Аммане, которая состоится в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.

"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Евангелие Христово", - говорится в заявлении Синода.

Синод в Бухаресте одновременно решил, что Румынская церковь будет участвовать в всеправославному процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.