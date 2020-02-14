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Espreso.tvОбществоРумынская православная церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ

Румынская православная церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ

Румынская православная Церковь считает законным предоставление автокефалии Православной церкви Украины

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на греческое агентство церковных новостей "Ромфэа".

Согласно публикации, Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "с нуля согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатом должен быть достигнут консенсус". По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по украинскому вопросу в Аммане, которая состоится в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.

"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Евангелие Христово", - говорится в заявлении Синода.

Синод в Бухаресте одновременно решил, что Румынская церковь будет участвовать в всеправославному процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.

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