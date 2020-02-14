"Россия не выполнила ни одного обязательства" США о Минских договоренностях

14 февраля, 2020, 16:35

Украина выполнила ряд шагов в направлении имплементации Минских договоренностей, тогда как Россия не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации безопасности на Донбассе

Об этом заявил заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Как отмечала посол Грау (спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау, - ред.) во время заседания Постоянного совета на прошлой неделе, Украина сделала ряд шагов в направлении имплементации Минских договоренностей. Киев принял и обновил закон об особом статусе и добросовестно ведет переговоры. Россия, однако, не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации безопасности на Востоке Украины и остается неуступчивой во время переговоров о достижении мира", - сказал американский дипломат.

Гарри Кемиан отметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

"Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши санкции, связанные с Украиной против России, останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства и не вернет Украине полный контроль над Крымом", - заявил он.