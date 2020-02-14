"Россия не выполнила ни одного обязательства" США о Минских договоренностях
Об этом заявил заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.
"Как отмечала посол Грау (спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау, - ред.) во время заседания Постоянного совета на прошлой неделе, Украина сделала ряд шагов в направлении имплементации Минских договоренностей. Киев принял и обновил закон об особом статусе и добросовестно ведет переговоры. Россия, однако, не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации безопасности на Востоке Украины и остается неуступчивой во время переговоров о достижении мира", - сказал американский дипломат.
Гарри Кемиан отметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
"Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши санкции, связанные с Украиной против России, останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства и не вернет Украине полный контроль над Крымом", - заявил он.
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На Мюнхенской конференции предложили "12 шагов для достижения мира в Украине".
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