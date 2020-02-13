 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША наложили санкции на три предприятия оборонного комлекса РФ

США наложили санкции на три предприятия оборонного комлекса РФ

Государственный департамент США ввел санкции против трех российских компаний

Об этом говорится в документе Госдепа, сообщает Укринформ.

Как отмечается, закон позволяет накладывать санкции на всех "юридических и физических лиц", которые передают или покупают "товары, услуги или технологии", которые могут использоваться для "разработки оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем" в Иране, Северной Корее и Сирии.

Среди российских предприятий - ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения".

Кроме того, санкции наложены на шесть компаний и двух физических лиц из Китая, одну фирму из Ирака и одну - из Турции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать