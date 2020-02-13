США наложили санкции на три предприятия оборонного комлекса РФ

13 февраля, 2020, 19:50

Государственный департамент США ввел санкции против трех российских компаний

Об этом говорится в документе Госдепа, сообщает Укринформ.

Как отмечается, закон позволяет накладывать санкции на всех "юридических и физических лиц", которые передают или покупают "товары, услуги или технологии", которые могут использоваться для "разработки оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем" в Иране, Северной Корее и Сирии.

Среди российских предприятий - ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения".

Кроме того, санкции наложены на шесть компаний и двух физических лиц из Китая, одну фирму из Ирака и одну - из Турции.