США наложили санкции на три предприятия оборонного комлекса РФ
13 февраля, 2020, 19:50
Государственный департамент США ввел санкции против трех российских компаний
Об этом говорится в документе Госдепа, сообщает Укринформ.
Как отмечается, закон позволяет накладывать санкции на всех "юридических и физических лиц", которые передают или покупают "товары, услуги или технологии", которые могут использоваться для "разработки оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем" в Иране, Северной Корее и Сирии.
Среди российских предприятий - ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения".
Кроме того, санкции наложены на шесть компаний и двух физических лиц из Китая, одну фирму из Ирака и одну - из Турции.
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