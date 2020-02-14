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Espreso.tvОбщество"Любовь - это прятаться вместе в Омане": к ОПУ принесли "валентинки" с Путиным и Зеленским

"Любовь - это прятаться вместе в Омане": к ОПУ принесли "валентинки" с Путиным и Зеленским


фото: LB.ua
Представители партии "Национальный корпус" 14 февраля устроили акцию протеста у Офиса президента

Об этом сообщает LB.ua.

"Акция протеста связана с расследованием программы "Схемы" о поездке президента Владимира Зеленского в Оман. В нем утверждается, что в Оман, когда там был президент Украины, прилетал глава Совбеза России Николай Патрушев", - говорится в сообщении.

Офис президента назвал материал ложью от начала до конца и решил судиться с журналистами.

Однако, около сотни националистов собрались на улице Банковой под зданием ОП, чтобы выразить свой протест против возможных закулисных переговоров со страной-агрессором.

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