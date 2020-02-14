От коронавируса умерли уже 1380 человек
14 февраля, 2020, 07:19
Количество случаев коронавируса COVID-19 на материковой части Китая достигло 63851, сообщила китайская служба здравоохранения
1380 человек умерли, информирует Радио Свобода.
14 февраля Китай заявил о 5090 новых больных COVID-19 и 121 умершего.
Провинция Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса, ранее информировала о 4823 новых случая коронавируса и 116 смертей. Накануне там сообщали о рекордных 242 смерти и 14840 случаев коронавируса. Это произошло после изменения методологии диагностики болезни.
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