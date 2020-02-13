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Espreso.tvМирКоронавирус: в Китае сообщили о рекордных 242 смертях за сутки

Коронавирус: в Китае сообщили о рекордных 242 смертях за сутки


фото: Reuters
Власти китайской провинции Хубэй сообщили о рекордных 242 смертях и 14840 новых случаев коронавируса

Это произошло после изменения методологии диагностики, информирует Радио Свобода .

В целом зафиксировали 1310 смертей и 48 206 случаев заболевания.

Представители сферы здравоохранения провинции, которая является эпицентром эпидемии, заявили, что по старой методологии количество новых случаев коронавируса составила бы 1508.

Всего за день на материковой части Китая количество больных выросло на 2015 человек.

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