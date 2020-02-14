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Espreso.tvОбществоНацбанк незначительно усилил гривну

Нацбанк незначительно усилил гривну

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны на 2 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 14 февраля официальный курс установлен на уровне 24,48 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,59. 10 февраля курс евро был 26,72 грн.

 

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