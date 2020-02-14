Мужчина заказал бывшую жену киллеру за $1 тыс., - СБУ

14 февраля, 2020, 16:00

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство сотрудницы Национальной академии Службы. Бывший муж заказал жену за $1 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным службы, бывший муж сотрудницы Академии Службы искал киллера для ее убийства. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов.

Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его выполнении. Жизнь жены он оценил в 1 тыс. долларов.

Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления последней части денег за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.

"В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.