Мужчина заказал бывшую жену киллеру за $1 тыс., - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным службы, бывший муж сотрудницы Академии Службы искал киллера для ее убийства. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов.
Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его выполнении. Жизнь жены он оценил в 1 тыс. долларов.
Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления последней части денег за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.
"В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, 10 февраля СБУ предупредила заказное убийство представителя одной из общественных организаций, публично выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ривненской и Житомирской областях
Читайте также
-
-
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
Читайте также
-
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев