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Espreso.tvОбществоМужчина заказал бывшую жену киллеру за $1 тыс., - СБУ

Мужчина заказал бывшую жену киллеру за $1 тыс., - СБУ


фото: СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство сотрудницы Национальной академии Службы. Бывший муж заказал жену за $1 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным службы, бывший муж сотрудницы Академии Службы искал киллера для ее убийства. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов.

Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его выполнении. Жизнь жены он оценил в 1 тыс. долларов.

Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления последней части денег за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.

"В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 10 февраля СБУ предупредила заказное убийство представителя одной из общественных организаций, публично выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ривненской и Житомирской областях
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