СБУ предупредила убийство активиста, выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов

10 февраля, 2020, 19:19

Служба безопасности Украины предупредила заказное убийство представителя одной из общественных организаций, публично выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ривненской и Житомирской областях

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ получила информацию, что ранее судимый житель Ривного подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона. Правоохранители установили, что активист из-за своей гражданской позиции мешал злоумышленнику наладить сделки по нелегальной добыче янтаря и вырубке лесов. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также предстаителей криминальных кругов", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

Для предупреждения убийства было осуществлено имитирование обстановки преступления.

Задержали обоих в Ривном во время отчета киллера перед организатором. Злоумышленникам сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу. Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.