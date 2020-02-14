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Espreso.tvОбществоКоронавирус: с лайнера Diamond Princess, где есть украинцы, начали эвакуацию пассажиров

Коронавирус: с лайнера Diamond Princess, где есть украинцы, начали эвакуацию пассажиров


фото: reuters
На лайнере Diamond Princess, закрытом на карантин у побережья Японии из-за коронавируса COVID-19, началась эвакуация пассажиров

Об этом сообщает AFP.

"Правительство Японии предоставило пассажирам в возрасте 80 лет и старше со слабым здоровьем или тем, кто размещались в каютах без окон на лайнере Diamond Princess, перейти с корабля в жилье на суше", - говорится в публикации.

Первая группа из 11 человек уже покинула круизный лайнер в пятницу. Водитель автобуса был в белом защитном костюме с ног до головы, а также - в очках и маске.

Представитель министерства здравоохранения Японии Гаке Хасимото поднялся на борт корабля в пятницу утром, чтобы сказать, что все пассажиры должны пройти тестирование на вирус.

"Те, кто дал положительный результат, будут переведены в больницу. Те, кто получит отрицательный результат, будут - по просьбе - высажены и переведены в жилье, предоставленное правительством", - сказал он.

Отметим, известно, что на борту лайнера есть двое инфицированных коронавируса украинский. Оба - члены экипажа Diamond Princess. Всего на борту лайнера - 25 украинский.

За последние сутки зарегистрировано 116 летальных случаев от COVID-19 и 4823 новых случая заражения.

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