Коронавирус: с лайнера Diamond Princess, где есть украинцы, начали эвакуацию пассажиров

Об этом сообщает AFP.

"Правительство Японии предоставило пассажирам в возрасте 80 лет и старше со слабым здоровьем или тем, кто размещались в каютах без окон на лайнере Diamond Princess, перейти с корабля в жилье на суше", - говорится в публикации.

Первая группа из 11 человек уже покинула круизный лайнер в пятницу. Водитель автобуса был в белом защитном костюме с ног до головы, а также - в очках и маске.

Представитель министерства здравоохранения Японии Гаке Хасимото поднялся на борт корабля в пятницу утром, чтобы сказать, что все пассажиры должны пройти тестирование на вирус.

"Те, кто дал положительный результат, будут переведены в больницу. Те, кто получит отрицательный результат, будут - по просьбе - высажены и переведены в жилье, предоставленное правительством", - сказал он.