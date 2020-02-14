Коронавирус: в Египте зафиксирован первый случай заражения
14 февраля, 2020, 19:42
Министерство здравоохранения Египта объявило о выявлении первого случая заражения коронавируса COVID-19 в стране
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.
По данным египетского ведомства, заражение коронавирусом было диагностировано у иностранца. Лабораторные анализы больного были положительными, однако у него нет никаких симптомов заражения вирусом.
Больного изолировали на 14 дней, в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей.
В министерстве отметили, что об обнаружении коронавируса немедленно проинформировали Всемирную организацию здравоохранения, а также были приняты все необходимые меры.
- В Японии зафиксировали 4 новых случая заражения коронавируса COVID-19.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-