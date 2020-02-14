Коронавирус: в Египте зафиксирован первый случай заражения

14 февраля, 2020, 19:42

Министерство здравоохранения Египта объявило о выявлении первого случая заражения коронавируса COVID-19 в стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По данным египетского ведомства, заражение коронавирусом было диагностировано у иностранца. Лабораторные анализы больного были положительными, однако у него нет никаких симптомов заражения вирусом.

Больного изолировали на 14 дней, в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей.

В министерстве отметили, что об обнаружении коронавируса немедленно проинформировали Всемирную организацию здравоохранения, а также были приняты все необходимые меры.