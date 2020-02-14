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Espreso.tvСпортКличко представил собственный бренд чая

Кличко представил собственный бренд чая


фото: youtube
Владимир Кличко представил собственный бренд органического чая под названием WYLLIT

Об этом сообщает официальный youtube-канал Кличко.

"WYLLIT от Кличко - теперь вы можете коснуться силы воли. Она, наконец, становится ощутимой", - говорит Кличко-младший в презентации.

Свой последний бой Владимир Кличко, которому сейчас 43 года, провел в апреле 2017 против британца Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом. После этого неоднократно появлялись слухи о возвращении украинского боксера на ринг.

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