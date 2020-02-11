 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБывший советник Трампа может быть приговорен к многолетнему тюремному заключению

Бывший советник Трампа может быть приговорен к многолетнему тюремному заключению

В США прокуратура потребовала для бывшего советника Дональда Трампа в избирательной кампании 2016 года Роджера Стоуна от семи лет и трех месяцев до девяти лет тюрьмы

В прокуратуре отметили, что 67-летний консультант должен быть наказан за препятствование расследованию Конгрессом предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, сообщает DW .

Ожидается, что суд в Вашингтоне 20 февраля огласит приговор Роджеру Стоуну, который в ноябре был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствование правосудию и преклонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Присяжные признали доказанным, что ексрадник Трампа солгал о контактах с представителем сайта Wikileaks с целью получения компрометирующей демократов информации.

Защита Стоуна настаивала на том, что он не получил никакого компромата и закон не был нарушен.

Роджер Стоун был задержан в январе 2019 году в ходе спецоперации, проведенной на рассвете возле его дома в американском штате Флорида.

Ему предъявили обвинение по семи пунктам, включая препятствование правосудию, дачу ложных показаний и давление на свидетелей.

Роджер Стоун заявил, что не признает себя виновным.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать