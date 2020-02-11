Бывший советник Трампа может быть приговорен к многолетнему тюремному заключению

11 февраля, 2020, 11:12

В США прокуратура потребовала для бывшего советника Дональда Трампа в избирательной кампании 2016 года Роджера Стоуна от семи лет и трех месяцев до девяти лет тюрьмы

В прокуратуре отметили, что 67-летний консультант должен быть наказан за препятствование расследованию Конгрессом предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, сообщает DW .

Ожидается, что суд в Вашингтоне 20 февраля огласит приговор Роджеру Стоуну, который в ноябре был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствование правосудию и преклонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Присяжные признали доказанным, что ексрадник Трампа солгал о контактах с представителем сайта Wikileaks с целью получения компрометирующей демократов информации.

Защита Стоуна настаивала на том, что он не получил никакого компромата и закон не был нарушен.

Роджер Стоун был задержан в январе 2019 году в ходе спецоперации, проведенной на рассвете возле его дома в американском штате Флорида.

Ему предъявили обвинение по семи пунктам, включая препятствование правосудию, дачу ложных показаний и давление на свидетелей.

Роджер Стоун заявил, что не признает себя виновным.