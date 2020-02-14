Экс-тренер "Барселоны" хочет возглавить команду из Австралии

14 февраля, 2020, 12:43

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мыслями о продолжении карьеры

Об этом сообщает Goal.com .

"Меня спрашивают:" Как насчет АПЛ? "А я отвечаю:" Вообще-то я бы предпочел поехать в Австралию ". Футбольная карьера не длится вечно, и иногда задумываешься о том, чтобы воспользоваться возможностью пожить в необычных местах", - рассказал специалист.

Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону" с 2017-го до 2020-го года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.