Экс-тренер "Барселоны" хочет возглавить команду из Австралии
14 февраля, 2020, 12:43
Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мыслями о продолжении карьеры
Об этом сообщает Goal.com .
"Меня спрашивают:" Как насчет АПЛ? "А я отвечаю:" Вообще-то я бы предпочел поехать в Австралию ". Футбольная карьера не длится вечно, и иногда задумываешься о том, чтобы воспользоваться возможностью пожить в необычных местах", - рассказал специалист.
Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону" с 2017-го до 2020-го года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.
- 13 января "Барселона" освободил от должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила на пост Кике Сетьена.
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