 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Барселоны" хочет возглавить команду из Австралии

Экс-тренер "Барселоны" хочет возглавить команду из Австралии


фото: Reuters
Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мыслями о продолжении карьеры

Об этом сообщает Goal.com .

"Меня спрашивают:" Как насчет АПЛ? "А я отвечаю:" Вообще-то я бы предпочел поехать в Австралию ". Футбольная карьера не длится вечно, и иногда задумываешься о том, чтобы воспользоваться возможностью пожить в необычных местах", - рассказал специалист.

Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону" с 2017-го до 2020-го года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать