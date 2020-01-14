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Espreso.tvСпорт"Барселона" уволила Вальверде и назначила нового главного тренера

"Барселона" уволила Вальверде и назначила нового главного тренера


фото: REUTERS
Испанский футбольный клуб "Барселона" уволил с поста главного тренера Эрнесто Вальверде и назначил на пост Кике Сетьена

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

"Клуб публично выражает свою благодарность Эрнесто Вальверде за профессионализм, целеустремленность, преданность делу и всегда положительный и внимательный подход, которые он всегда проявлял ко всем в "Барселоне". Желаем ему удачи и успехов в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв итальянской "Роме" и английскому "Ливерпулю" соответственно.

Из 163 официальных матчей под его руководством 108 игр (66%) завершились победой, 35 (22%) вничью и 20 (12%) - поражением.

В то же время, "Барселона" назначила на должность главного тренера 61-летнего испанского специалиста Кике Сетьена. Контракт с ним подписан до 30 июня 2022 года.

Последним клубом Сетьена был "Бетис". Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне 2017/2018, а в сезоне 2018/2019 дошел до полуфинала Кубка страны. Тренер также работал с "Расингом", "Поле Эхидо", сборной Экваториальной Гвинеи, "Логроньес", "Луго" и "Лас-Пальмас".

Сейчас "Барселона" имеет 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

 

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