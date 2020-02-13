Закон о лоббизме не должен быть репрессивным, - Сушко

13 февраля, 2020, 10:21

Законодательство о привлечении граждан к формированию политики, о лоббизме должно упрощать доступ людей к собственному государству, а не служить репрессивным барьером

Об этом исполнительный директор фонда "Видродження" Александр Сушко написал на своей странице в Facebook.

"Лоббизм как вид законной деятельности граждан и организаций урегулирован во многих демократических странах, и диалог по законодательному упорядочению этого явления в Украине очевидно нужен. Однако сегодняшние нарративы политиков по этой теме скорее указывают на их попытки отгородиться от собственных граждан очередной "стеклянной стеной", - пишет Сушко.

По его словам, законодательство о привлечении людей к формированию политики, о адвокации и лоббизме должно стимулировать, организовывать и упрощать доступ граждан к собственному государству, а не служить репрессивным барьером, увеличивать общественное отчуждение.

"Понятно, что назойливые граждане, которые все время что-то пытаются требовать изрядно достали многих политиков, и те хотели бы нацепить на "буйных" и беспокойных активистов табличку "лоббист", причем, желательно, "иностранный лоббист", - добавил Сушко.