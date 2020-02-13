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Espreso.tvОбществоЗакон о лоббизме не должен быть репрессивным, - Сушко

Закон о лоббизме не должен быть репрессивным, - Сушко

Законодательство о привлечении граждан к формированию политики, о лоббизме должно упрощать доступ людей к собственному государству, а не служить репрессивным барьером

Об этом исполнительный директор фонда "Видродження" Александр Сушко написал на своей странице в Facebook.

"Лоббизм как вид законной деятельности граждан и организаций урегулирован во многих демократических странах, и диалог по законодательному упорядочению этого явления в Украине очевидно нужен. Однако сегодняшние нарративы политиков по этой теме скорее указывают на их попытки отгородиться от собственных граждан очередной "стеклянной стеной", - пишет Сушко.

По его словам, законодательство о привлечении людей к формированию политики, о адвокации и лоббизме должно стимулировать, организовывать и упрощать доступ граждан к собственному государству, а не служить репрессивным барьером, увеличивать общественное отчуждение.

"Понятно, что назойливые граждане, которые все время что-то пытаются требовать изрядно достали многих политиков, и те хотели бы нацепить на "буйных" и беспокойных активистов табличку "лоббист", причем, желательно, "иностранный лоббист", - добавил Сушко.

  • 12 февраля фракция ВО "Батькивщина" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3059 о государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществления лоббирования в Украине. По словам Тимошенко, законопроект призван "защитить украинскую землю" и защитить государство от международных аферистов.
  • Как заявил экономист Тарас Козак, в случае принятия зарегистрированного "Батькивщиной" законопроекта о лоббизме он может быть использован для давления на оппозицию, а его соблюдение в Украине будет находиться под вопросом из-за слабости государственных институтов.
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