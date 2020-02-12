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Espreso.tvОбществоЗакон о лоббизме будут нарушать и использовать для давления на оппозицию, - экономист

Закон о лоббизме будут нарушать и использовать для давления на оппозицию, - экономист

В случае принятия зарегистрированного "Батькивщиной" законопроекта о лоббизме он может быть использован для давления на оппозицию, а его соблюдение в Украине будет находиться под вопросом из-за слабости государственных институтов

Об этом заявил в программе "Большой эфир с Василием Зимой" в эфире Еспресо.TV экономист, общественный деятель, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Лоббизм - это неплохо, это хорошо. Когда лоббизм прозрачный, понятно, чьи интересы отстаивают определенные депутаты или лоббисты, если это настоящие лоббисты. Украина - слабое государство. Мы не можем законы, которые приняты, заставлять выполнять. Ну не выполнил закон - и что. Депутаты придумали себе кучу законов. Регламент Верховной Рады. Они ежедневно его нарушают, просто постоянно. И что? Примут закон о лоббизме - его все будут нарушать, потому что государство слабое. Если вы не будете подавать эту информацию, вам ничего не сделают . И будут делать только для тех, кто нахо дится в оппозиции. То есть, это еще один рычаг давить на оппозицию", - сказал Козак.

12 февраля фракция ВО "Батькивщина" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3059 о государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществлении лоббирования в Украине. По словам Тимошенко, законопроект призван "защитить украинскую землю" и защитить государство от международных аферистов. Лидер "Батькивщины" говорит, что документ подготовлен на основе американского закона о раскрытии лоббистской деятельности и адаптирован к украинским реалиям.

Представленный проект закона предусматривает создание единого открытого реестра лоббистов - людей, которые отстаивают интересы отдельных государств и компаний; каждый, кто взял деньги за лоббизм, особенно из-за границы, должен отчитаться, за что он их получил; лоббист обязан зарегистрироваться сам и регистрировать каждый свой контракт; чиновник получает право поинтересоваться у каждого своего посетителя, не является ли он лоббистом.

"Я уверена - если мы сможем достаточно быстро этот закон принять, это поможет нам защитить наши недра, наши предприятия, наши ресурсы и самое главное - защитить нашу украинскую землю. В стране надо наводить порядок, потому что сегодня к нам едут аферисты со всего мира, и каждый из них имеет целью наши с вами украинские ресурсы просто присвоить и использовать в частных интересах. Поэтому наша команда будет делать все возможное, чтобы защитить страну ", - резюмировала Тимошенко.

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