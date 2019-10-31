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Espreso.tvСпортКличко хочет вернуться в бокс ради невероятного рекорда

Кличко хочет вернуться в бокс ради невероятного рекорда


фото: klitschko-brothers.com
Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко заявил, что может вернуться на ринг, чтобы превзойти рекорд американца Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в 45 лет

Об этом сообщает Daily Mail .

По словам Кличко, если он вернется в бокс, то не ради денег, а чтобы побить рекорд Джорджа Формена, который стал чемпионом мира супертяжелом весе в возрасте 45 лет.

"Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Я бы сказал, это круто. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это невероятное достижение", - сказал Кличко.

Свой последний бой Кличко, которому сейчас 43 года, провел в апреле 2017 года против британца Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом.

Джордж Форман стал чемпионом мира в ноябре 1994 года, когда в возрасте 45 лет отобрал титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) у американца Майкла Мурера.

 

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