Кличко хочет вернуться в бокс ради невероятного рекорда
Об этом сообщает Daily Mail .
По словам Кличко, если он вернется в бокс, то не ради денег, а чтобы побить рекорд Джорджа Формена, который стал чемпионом мира супертяжелом весе в возрасте 45 лет.
"Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Я бы сказал, это круто. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это невероятное достижение", - сказал Кличко.
Свой последний бой Кличко, которому сейчас 43 года, провел в апреле 2017 года против британца Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом.
Джордж Форман стал чемпионом мира в ноябре 1994 года, когда в возрасте 45 лет отобрал титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) у американца Майкла Мурера.
- 25 сентября Владимир Кличко признался, что его не оставляют мысли о возвращении на ринг.
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