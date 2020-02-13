В КГГА обещают открыть кинотеатр "Киев" до конца года

13 февраля, 2020, 16:48

Киевская городская администрация планирует открыть обновленный кинотеатр "Киев" до конца этого года

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак, передает пресс-служба.

"Кинотеатр "Киев" - это важное и знаковое здание для Киева с собственным духом и историей. И, очевидно, что такие культовые места должны быть ухоженными, в надлежащем состоянии, должны быть полезными для горожан и прибыльными для общества. Бывший арендатор не вложил в содержание здания ни копейки, при этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 тысяч гривен. Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, о чем мы сейчас и работаем ", - сообщил Слончак.

Заместитель главы КГГА отметил, что кинотеатр "Киев" как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс восстановления работы кинотеатра.

"Кинотеатр "Киев" всегда будет для города культурным центром и будет работать по профилю. Все остальное - ложь и манипуляции отдельных политиков и бизнесменов, - отметил Слончак. - "Киев" однозначно будет пространством для национальных и международных фестивалей, которые делают наш город еще более современным, культурным и молодежным и не может быть по-другому ", - подчеркнул он.