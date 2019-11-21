Кинотеатр "Киев" нуждается в ремонте и пока работать не будет - "Киевкинофильм"

21 ноября, 2019, 11:17

Директор КП "Киевкинофильм" Денис Хомич заявляет, что здание кинотеатра "Киев" сейчас находится в непригодном для использования состоянии

Об этом сообщает пресс служба КГГА.

Такие результаты предоставлены Научно-исследовательским институтом инновационного строительства Украинской академии наук по заказу нынешнего арендатора - ООО "Синема-Центр". Учитывая это, в ближайшее время планируется провести выездное заседание Комиссии по вопросам собственности в помещении самого кинотеатра, где обсудить дальнейшие действия по спасению здания.

"Как показало обследование кинотеатра "Киев", его помещение сокрушительно эксплуатировалось годы, сюда не вкладывалось ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности. Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции. Старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра", - сообщил Хомич.