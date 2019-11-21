Кинотеатр "Киев" нуждается в ремонте и пока работать не будет - "Киевкинофильм"
Об этом сообщает пресс служба КГГА.
Такие результаты предоставлены Научно-исследовательским институтом инновационного строительства Украинской академии наук по заказу нынешнего арендатора - ООО "Синема-Центр". Учитывая это, в ближайшее время планируется провести выездное заседание Комиссии по вопросам собственности в помещении самого кинотеатра, где обсудить дальнейшие действия по спасению здания.
"Как показало обследование кинотеатра "Киев", его помещение сокрушительно эксплуатировалось годы, сюда не вкладывалось ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности. Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции. Старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра", - сообщил Хомич.
В частности, по результатам обследования, в здании отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащиты. В нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи устроено помещение.
- Новый арендатор кинотеатра "Киев" - ООО "Синема-Центр" намерен сохранить разнообразие лент.
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