 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКинотеатр "Киев" нуждается в ремонте и пока работать не будет - "Киевкинофильм"

Кинотеатр "Киев" нуждается в ремонте и пока работать не будет - "Киевкинофильм"


фото: lb.ua
Директор КП "Киевкинофильм" Денис Хомич заявляет, что здание кинотеатра "Киев" сейчас находится в непригодном для использования состоянии

Об этом сообщает пресс служба КГГА.

Такие результаты предоставлены Научно-исследовательским институтом инновационного строительства Украинской академии наук по заказу нынешнего арендатора - ООО "Синема-Центр". Учитывая это, в ближайшее время планируется провести выездное заседание Комиссии по вопросам собственности в помещении самого кинотеатра, где обсудить дальнейшие действия по спасению здания.

"Как показало обследование кинотеатра "Киев", его помещение сокрушительно эксплуатировалось годы, сюда не вкладывалось ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности. Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции. Старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра", - сообщил Хомич.

В частности, по результатам обследования, в здании отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащиты. В нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи устроено помещение.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать