В ГСЧС подтвердили гибель 8 украинцев в ДТП в России

13 февраля, 2020, 08:40

В ГСЧС подтвердили, что ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области (РФ) микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один украинец