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Espreso.tvОбществоВ ГСЧС подтвердили гибель 8 украинцев в ДТП в России

В ГСЧС подтвердили гибель 8 украинцев в ДТП в России

В ГСЧС подтвердили, что ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области (РФ) микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один украинец

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что дело находится на контроле украинского Министерства иностранных дел.

"Ночью 13 февраля около 00 ч 30 мин в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - говорится в сообщении.

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