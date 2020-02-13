В ГСЧС подтвердили гибель 8 украинцев в ДТП в России
13 февраля, 2020, 08:40
В ГСЧС подтвердили, что ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области (РФ) микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один украинец
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что дело находится на контроле украинского Министерства иностранных дел.
"Ночью 13 февраля около 00 ч 30 мин в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - говорится в сообщении.
- Ранее российские СМИ писали, что в России произошло ДТП, в котором погибли 8 украинцев.
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