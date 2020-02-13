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Espreso.tvОбществоВ России разбился микроавтобус с украинскими номерами, восемь погибших

В России разбился микроавтобус с украинскими номерами, восемь погибших

Микроавтобус "Мерседес" с украинскими номерами попал в аварию в Псковской области РФ, в результате погибли восемь человек

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Водитель микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с грузовиком", - говорится в сообщении.

Всего в микроавтобусе находились девять человек. Травмы получили два человека: водитель фуры и пассажир микроавтобуса.

По предварительной информации, погибшие возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев. Российские СМИ сообщают, что погибшие были гражданами Украины.

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