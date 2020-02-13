В Белой Церкви эвакуировали пятиэтажку из-за найденной взрывчатки
Об этом сообщает отдел комункации полиции Киевской области.
В Белой Церкви полиция проводит эвакуацию жителей дома из-за тротила, который нашли в подвале.
Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.
На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива.
Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию из подвального помещения тротила.
Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек жителей 70 квартир многоквартирного дома.
Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
- Напомним, ранее на Белоцерковщине выгорел швейный цех.
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