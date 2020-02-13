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Espreso.tvОбществоВ Белой Церкви эвакуировали пятиэтажку из-за найденной взрывчатки

В Белой Церкви эвакуировали пятиэтажку из-за найденной взрывчатки


фото: Нацполіція
13 февраля в городе Белая Церковь эвакуировали почти 200 жителей из 70 квартир из-за найденной новоселами взрывчатки в подвале дома

Об этом сообщает отдел комункации полиции Киевской области.

В Белой Церкви полиция проводит эвакуацию жителей дома из-за тротила, который нашли в подвале.

Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива.

Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию из подвального помещения тротила.

Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек жителей 70 квартир многоквартирного дома.

Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 

  • Напомним, ранее на Белоцерковщине выгорел швейный цех.
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