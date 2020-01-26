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Espreso.tvОбществоПод Киевом выгорел швейный цех

Под Киевом выгорел швейный цех

В субботу, 25 января 2020 года, в селе Блощинцы Белоцерковского района Киевской области в одноэтажном здании швейного цеха возник пожар

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

"В 12:30 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 400 кв.м", - сообщили в ГУ ГСЧС Киевской области.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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