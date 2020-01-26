Под Киевом выгорел швейный цех
26 января, 2020, 08:52
В субботу, 25 января 2020 года, в селе Блощинцы Белоцерковского района Киевской области в одноэтажном здании швейного цеха возник пожар
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
"В 12:30 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 400 кв.м", - сообщили в ГУ ГСЧС Киевской области.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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