 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинец ради любимой отказывается покидать Ухань

Украинец ради любимой отказывается покидать Ухань


фото: ТСН
Юрий и Роксен живут вместе в заблокированном городе уже более 2 месяцев и планируют там праздновать День влюбленных

Об этом сообщает ТСН.

"Юрий и Роксен живут вместе в заблокированном городе уже более 2 месяцев. Роксен - из Южной Африки, и правительство ее страны решило, что не будет эвакуировать своих граждан. А улететь вместе в Украину они не могут, ведь официально еще не женаты и не имеют свадебного сертификата ", - говорится в сообщении.

Парень рассказывает, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда. А накануне Нового года сделал девушке - и она согласилась.

"14 февраля (в День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем", - сказал Юрий.

Молодые отмечают, что всего необходимого для жизни в Ухане им хватает. Несмотря на то, что люди на работу пока не ходят, зарплату им все равно выплачивают. Однако людей на улицах до сих пор мало и все ходят в масках и перчатках. Правительство советует не выходить из дому, все развлекательные заведения и различные объекты инфраструктуры в настоящее время закрыты, поэтому влюбленные вынуждены много времени проводить дома.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать