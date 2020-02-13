Украинец ради любимой отказывается покидать Ухань

13 февраля, 2020, 15:00

Юрий и Роксен живут вместе в заблокированном городе уже более 2 месяцев и планируют там праздновать День влюбленных

Об этом сообщает ТСН.

"Юрий и Роксен живут вместе в заблокированном городе уже более 2 месяцев. Роксен - из Южной Африки, и правительство ее страны решило, что не будет эвакуировать своих граждан. А улететь вместе в Украину они не могут, ведь официально еще не женаты и не имеют свадебного сертификата ", - говорится в сообщении.

Парень рассказывает, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда. А накануне Нового года сделал девушке - и она согласилась.

"14 февраля (в День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем", - сказал Юрий.

Молодые отмечают, что всего необходимого для жизни в Ухане им хватает. Несмотря на то, что люди на работу пока не ходят, зарплату им все равно выплачивают. Однако людей на улицах до сих пор мало и все ходят в масках и перчатках. Правительство советует не выходить из дому, все развлекательные заведения и различные объекты инфраструктуры в настоящее время закрыты, поэтому влюбленные вынуждены много времени проводить дома.