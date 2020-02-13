Счетная палата впервые проведет аудит ГБР

13 февраля, 2020, 15:33

Счетная палата в этом году проведет аудит Государственного бюро расследований

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, информирует пресс-служба ведомства.

"Счетная палата ни разу не проверяла Государственное бюро расследований, несмотря на то, что другие государственные органы, созданные недавно, уже были объектами наших аудитов. Сегодня очень много у общества вопросов не только по эффективности профессиональной деятельности вновь органов, но и относительно того, как они тратят средства государственного бюджета ", - сказал Пацкан.

Именно поэтому, отметил он, Счетная палата на своем заседании внесла изменения в план работы на 2020 год.

"Мы готовы начать аудит в ближайшее время. Заслушать отчет о результатах проверки ГБР Счетная палата планирует в июне текущего года", - сказал Валерий Пацкан.

В частности, Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований. В 2018-2019 годах расходы ГБР профинансированы в сумме более 1 млрд гривен.

Глава Счетной палаты также отметил, что вопрос о необходимости проведения аудита нарушала и временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, несмотря на реорганизацию Бюро.

В общем Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов .