Счетная палата проведет масштабный аудит: Рада, Кабмин, ЦИК и СНБО
21 января, 2020, 15:44
Счетная палата планирует провести аудит в Верховной Раде, Центризбиркоме, Кабмине, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном суде, Укрзализныце и других госструктурах
Об этом написал глава Счетной палаты Валерий Плецкан в Facebook.
"Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет Министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки. И это далеко не полный перечень. В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов", - написал Плецкан.
По его словам, проанализируют также ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной и других сферах, поскольку на их реформы идут колоссальные средства, а общество должно быть уверено, что результат будет должным.
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В 2020году Минобразования проведет аудит училищ .
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