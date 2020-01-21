Счетная палата проведет масштабный аудит: Рада, Кабмин, ЦИК и СНБО

21 января, 2020, 15:44

Счетная палата планирует провести аудит в Верховной Раде, Центризбиркоме, Кабмине, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном суде, Укрзализныце и других госструктурах

Об этом написал глава Счетной палаты Валерий Плецкан в Facebook.

"Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет Министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки. И это далеко не полный перечень. В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов", - написал Плецкан.

По его словам, проанализируют также ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной и других сферах, поскольку на их реформы идут колоссальные средства, а общество должно быть уверено, что результат будет должным.