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Espreso.tvОбществоРоссияне стали хуже относиться к Украине, - исследование

Россияне стали хуже относиться к Украине, - исследование


фото: rfe
К Украине негативно относятся около половины россиян - 47 процентов. О позитивном отношении заявили 42 процента российских респондентов

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования "Левада-центра" и Киевского международного института социологии, сообщает "Радио Свобода".

К Украине негативно относятся около половины россиян - 47 процентов. О позитивном отношении заявили 42 процента российских респондентов. К Россию негативно относятся 39 процентов украинцев, почти половина - положительно.

Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное после аннексии Крыма Россией улучшение отношения россиян к Украине: 56 процентов опрошенных заявили тогда, что хорошо относятся к соседней стране. В Украине отношение к России также ухудшилось. В сентябре, по данным социологов, о хорошем отношении к России заявили 54 процента респондентов.

Также социологи спросили россиян и украинцев, какими бы они хотели видеть отношения двух стран. Большинство опрошенных - 56 процентов россиян и 48 процентов украинцев - считают, что оба государства должны быть независимыми и дружественными - с открытыми границами, без виз и таможни. За визы и закрытые границы выступают четверть россиян и 40 процентов украинцев.

  • Напомним, согласно последнему опросу "Левада-центра" 32% россиян не желают видеть Владимира Путина в политике после 2024 года.
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