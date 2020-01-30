Треть россиян хочет, чтобы Путин ушел из политики, - исследование

30 января, 2020, 19:54

32% россиян не хотят видеть Владимира Путина в политике после 2024 года

Об этом свидетельствует исследование "Левада-центра", сообщает российское издание "Открытые медиа".

Так, 25% респондентов ответили, что после завершения текущего президентского срока Владимира Путина в 2024 году видят его частным лицом и пенсионером.

Еще 7% после 2024 года не желают видеть Путина в публичной сфере.

В то же время 27% опрошенных ответили, что видят Путина президентом и в дальнейшем. Еще 11% хотели бы, чтобы Путин возглавлял правительство РФ, 9% предпочитают видеть его во главе партии "Единая Россия".

По 4% хотели бы, чтобы Путин был президентом союзного государства России и Беларуси, официальным лидером нации и секретарем Совбеза страны (вроде экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева) или руководителем крупной международной организации (ООН, Международного олимпийского комитета и т.п.).

Еще 7% россиян затруднились ответить 3% выбрали вариант "другое".

Источник: openmedia.io