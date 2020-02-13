"Угроза для всех нас": Столтенберг о войне на Донбассе

13 февраля, 2020, 16:17

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал войну на Донбассе угрозой для НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина .

Столтенберг отметил, что сейчас есть определенный прогресс по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Мы высоко ценим Украину за достигнутый прогресс, и я хочу отметить президента Зеленского за его инициативы по достижению мирного урегулирования кризиса в Украине, работе в нормандском формате, мы наблюдаем обмен пленными. По-прежнему остаются проблемы, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня, наблюдатели не могут свободно работать там. Это война, которая идет в Европе, не так далеко от стран НАТО. Это угроза для всех нас ", - сказал генсек НАТО.