"Угроза для всех нас": Столтенберг о войне на Донбассе
13 февраля, 2020, 16:17
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал войну на Донбассе угрозой для НАТО
Об этом сообщает РБК-Украина .
Столтенберг отметил, что сейчас есть определенный прогресс по урегулированию конфликта на Донбассе.
"Мы высоко ценим Украину за достигнутый прогресс, и я хочу отметить президента Зеленского за его инициативы по достижению мирного урегулирования кризиса в Украине, работе в нормандском формате, мы наблюдаем обмен пленными. По-прежнему остаются проблемы, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня, наблюдатели не могут свободно работать там. Это война, которая идет в Европе, не так далеко от стран НАТО. Это угроза для всех нас ", - сказал генсек НАТО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс уже начал реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем.
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