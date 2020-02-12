В НАТО начали разрабатывать системы обороны против новых российских ракет

12 февраля, 2020, 16:32

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс уже начал реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем

По его словам, страны НАТО уже вкладывают средства в разработку систем обороны против новых российских ракет, включая 9М729 и гиперзвуковой "Авангард", сообщает DW .

Столтенберг напомнил, что разработка и принятие на вооружение Москвой ракеты 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) стали причиной прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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"SSC-8 - лишь один из вызовов, стоящих перед нами. Поэтому мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем - как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке", - уточнил генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что 9М729 и другие российские ракеты, включая систему "Авангард" - это часть схемы поведения России в последние несколько лет. Речь идет о "значительных инвестициях в новые современные" системы вооружения - как ядерные, так и обычные.

"НАТО уже начало реагировать на это. Мы увеличили готовность наших сил, инвестируем в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону", - отметил Столтенберг.

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По его словам, впервые в истории НАТО боеготовые войска столь масштабно представлены в восточной части Альянса.