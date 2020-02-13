 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Европейская солидарность" заявила о победе над Богданом в суде

"Европейская солидарность" заявила о победе над Богданом в суде

Партия "Европейская Солидарность" заявила о победе в судебном деле против экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно законности исключения его из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность "

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на решение Шестого апелляционного административного суда.

"Андрей Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе его членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании указанного решения Центральная избирательная комиссия приняла постановление об исключении из избирательного списка партии", - отметили в партии.

Богдан в 2018 году обратился в суд с иском к Центральной избирательной комиссии с требованием отменить постановление об исключении из списка кандидатов и признать его избранным народным депутатом от БПП. Окружной админсуд Киева 7 октября 2019 года частично удовлетворил исковые требования Андрея Богдана. Однако "Европейская солидарность" не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке.

Шестой апелляционный административный суд отказал Богдану в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать