"Европейская солидарность" заявила о победе над Богданом в суде
Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на решение Шестого апелляционного административного суда.
"Андрей Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе его членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании указанного решения Центральная избирательная комиссия приняла постановление об исключении из избирательного списка партии", - отметили в партии.
Богдан в 2018 году обратился в суд с иском к Центральной избирательной комиссии с требованием отменить постановление об исключении из списка кандидатов и признать его избранным народным депутатом от БПП. Окружной админсуд Киева 7 октября 2019 года частично удовлетворил исковые требования Андрея Богдана. Однако "Европейская солидарность" не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке.
Шестой апелляционный административный суд отказал Богдану в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
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