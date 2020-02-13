"Европейская солидарность" заявила о победе над Богданом в суде

13 февраля, 2020, 16:35

Партия "Европейская Солидарность" заявила о победе в судебном деле против экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно законности исключения его из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность "

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на решение Шестого апелляционного административного суда.

"Андрей Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе его членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании указанного решения Центральная избирательная комиссия приняла постановление об исключении из избирательного списка партии", - отметили в партии.

Богдан в 2018 году обратился в суд с иском к Центральной избирательной комиссии с требованием отменить постановление об исключении из списка кандидатов и признать его избранным народным депутатом от БПП. Окружной админсуд Киева 7 октября 2019 года частично удовлетворил исковые требования Андрея Богдана. Однако "Европейская солидарность" не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке.

Шестой апелляционный административный суд отказал Богдану в удовлетворении исковых требований в полном объеме.