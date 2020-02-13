Прослушка НАБУ в синагоге: главный раввин Украины обвинил Сытника в публичной лжи и пообещал доказательства
Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Азман написал в Facebook.
"Артем Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге - это фейк. К сожалению, вчера он публично сказал неправду, - я имею документы, подтверждающие обратное. Более того, Артем Сергеевич встречался со мной конфиденциально, и я предоставил ему необходимые доказательства преследования моих прихожан, поэтому утверждать, что он, возможно не в курсе - бессмысленно. По этому поводу мы располагаем и другими документами и доказательствами от международных партнеров, глубоко озабоченных сложившейся ситуациейй", - заявил главный рабин.
Он добавил, что Сытник назвал "фейком" также информацию о слежке в Страсбурге.
"При этом детектив, пойманный на слежке в Страсбурге, и детектив, который фигурирует в протоколе о проведении аудиоконтроля в синагоге это одно и то же лицо - сотрудник Артема Сытника С. Рокунь", - подчеркнул Азман.
"Я также проинформирован о действиях НАБУ, которые имеют целью преследование прихожан синагоги. Я лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать ложные показания и опорочить невинных людей", - подчеркнул Моше Азман.
"Безусловно, я намерен информировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также буду обращаться к руководству страны с просьбой принять меры", - заявил главный раввин Украины.
- Напомним, 31 октября 2018 Еврейская община Киева обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке и прослушивании .
- 15 ноября НАБУ опровергло заявление Еврейской общины Киева, отметив, что за синагогой следили другие правоохранительные органы, не назвав какие.
- Главный раввин Украины заявил, что за синагогой следило НАБУ . Еврейская община Киева провела собственное расследование, привлекая израильских специалистов
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