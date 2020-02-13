Прослушка НАБУ в синагоге: главный раввин Украины обвинил Сытника в публичной лжи и пообещал доказательства

13 февраля, 2020, 18:58

Моше Реувен Азман заявил, что директор НАБУ Артем Сытник встречался с ним конфиденциально и получил надлежащие доказательства прослушки со стороны его ведомства

Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Азман написал в Facebook.

"Артем Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге - это фейк. К сожалению, вчера он публично сказал неправду, - я имею документы, подтверждающие обратное. Более того, Артем Сергеевич встречался со мной конфиденциально, и я предоставил ему необходимые доказательства преследования моих прихожан, поэтому утверждать, что он, возможно не в курсе - бессмысленно. По этому поводу мы располагаем и другими документами и доказательствами от международных партнеров, глубоко озабоченных сложившейся ситуациейй", - заявил главный рабин.

Он добавил, что Сытник назвал "фейком" также информацию о слежке в Страсбурге.

"При этом детектив, пойманный на слежке в Страсбурге, и детектив, который фигурирует в протоколе о проведении аудиоконтроля в синагоге это одно и то же лицо - сотрудник Артема Сытника С. Рокунь", - подчеркнул Азман.

"Я также проинформирован о действиях НАБУ, которые имеют целью преследование прихожан синагоги. Я лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать ложные показания и опорочить невинных людей", - подчеркнул Моше Азман.

"Безусловно, я намерен информировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также буду обращаться к руководству страны с просьбой принять меры", - заявил главный раввин Украины.