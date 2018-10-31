Еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке

31 октября, 2018, 13:20

Еврейская община Киева обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке и прослушивании

Об этом говорится в заявлении главного раввина Украины Моше Реувена Асмана, которое опубликовано на сайте еврейской общины Киева.

В частности, в октябре служба безопасности Еврейской общины Киева обнаружила слежку за Центральной синагогой. По данным общины, для слежения использовались авто с поддельными номерами. Кроме того, при проверке синагоги обнаружили устройства снятия информации. Источники еврейской общины идентифицировали некоторых людей, которые осуществляли слежку, как причастных к НАБУ.

В заявлении главного раввина Украины также говорится о том, что некоторое время назад были зафиксированы высказывания чиновника НАБУ, которые унижают честь и достоинство еврейского народа. Запись с антисемитской лексикой впоследствии распространили в СМИ

"Считаю, что проявления данных незаконных действий является грубым нарушением конституционных, религиозных прав верующих, создает почву для спекуляций и провокаций против еврейского народа", - говорится в заявлении Асмана.

В связи с вышеуказанным он требует от правоохранительных органов дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование этих фактов.

НАБУ впоследствии обнародовало в Facebook заявление в ответ на обвинения со стороны еврейской общины Киева.

"Информация о том, что, якобы Национальное бюро осуществляет незаконные следственные действия по еврейской общине Киева, не соответствует действительности. Никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло", - говорится в сообщении.