Первая смерть от коронавируса, зафиксированная в Японии
13 февраля, 2020, 14:36
От коронавируса в Японии умерла 80-летняя женщина
Об этом сообщает местный портал NHK .
"Женщина в возрасте 80 лет, зараженная новым коронавирусом, умерла в префектуре Канагава, рядом с Токио. Это первая смерть человека, зараженного вирусом в Японии", - говорится в сообщении.
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Напомним, что власти китайской провинции Хубэй сообщили о рекордных 242 смертях и 14840 новых случаев коронавируса.
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