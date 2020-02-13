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Espreso.tvОбществоПервая смерть от коронавируса, зафиксированная в Японии

Первая смерть от коронавируса, зафиксированная в Японии


фото: reuters
От коронавируса в Японии умерла 80-летняя женщина

Об этом сообщает местный портал NHK .

"Женщина в возрасте 80 лет, зараженная новым коронавирусом, умерла в префектуре Канагава, рядом с Токио. Это первая смерть человека, зараженного вирусом в Японии", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что власти китайской провинции Хубэй сообщили о рекордных 242 смертях и 14840 новых случаев коронавируса.

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