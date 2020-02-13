Первая смерть от коронавируса, зафиксированная в Японии

13 февраля, 2020, 14:36

От коронавируса в Японии умерла 80-летняя женщина

Об этом сообщает местный портал NHK .

"Женщина в возрасте 80 лет, зараженная новым коронавирусом, умерла в префектуре Канагава, рядом с Токио. Это первая смерть человека, зараженного вирусом в Японии", - говорится в сообщении.