Нацбанк несколько ослабил гривню

13 февраля, 2020, 10:51

По состоянию на 13 февраля Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 7 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 13 февраля официальный курс установлен на уровне 24,5 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,72. 10 февраля курс евро был 26,62 грн.