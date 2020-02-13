Нацбанк несколько ослабил гривню
13 февраля, 2020, 10:51
По состоянию на 13 февраля Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 7 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 13 февраля официальный курс установлен на уровне 24,5 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,72. 10 февраля курс евро был 26,62 грн.
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Напомним, в Национальном банке Украины объяснили, почему к началу 2020 года курс гривни перешел к падению после того, как в конце 2019 гривня существенно возрастала.
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