На Харьковщине полицейский открыл огонь по автомобилю, ранен человек

13 февраля, 2020, 16:24

13 февраля ночью в селе Хролы Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль "Subaru". Когда водитель не остановился по требованию, полицейский совершил 3 выстрела для остановки авто

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции сообщили, что открыто 2 уголовных производства: по факту травмирования патрульного полицейского и ранения пассажира авто.

В полиции рассказали, что 13 февраля ночью в селе Хролы Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль "Subaru", водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал.

"Во время преследования полицейские заблокировали движение правонарушителю. Патрульный пытался приблизиться к машине, но водитель внезапно начал движение, создавая угрозу для жизни милиционера", - утверждают в полиции.

По словам полицейских, в соответствии с требованиями п. 7 ч. 4 ст. 46 "Закона Украины о Национальной полиции Украины", милиционер произвел три выстрела для остановки транспортного средства, однако автомобиль исчезл.

Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который бежал от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Также ГБР в г. Полтава данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, проводится проверка по факту применения оружия полицейским. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований