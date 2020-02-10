Харьковчанину стало грустно и он вызвал патрульных
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
Патрульные сообщили мужу, что на него будет сложный административный материал по статье 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб).
При составлении постановления мужчина начал предлагать неправомерную выгоду в сумме $ 50. Патрульные категорически отказались и неоднократно повторили о наступлении уголовной ответственности за предложение взятки.
В ответ мужчина попытался положить купюру в $ 50 в карман полицейского.
Данные действия были зафиксированы на нагрудные бодикамеры патрульных, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Следственным будет рассмотрен вопрос о квалификации действий гражданина по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-