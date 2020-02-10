Харьковчанину стало грустно и он вызвал патрульных

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

"Экипаж патрульной полиции прибыл на жалобу в Слободском районе Харькова. Заявитель сообщил, что ему стало грустно и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими", - говорится в сообщении.

Патрульные сообщили мужу, что на него будет сложный административный материал по статье 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб).

При составлении постановления мужчина начал предлагать неправомерную выгоду в сумме $ 50. Патрульные категорически отказались и неоднократно повторили о наступлении уголовной ответственности за предложение взятки.

В ответ мужчина попытался положить купюру в $ 50 в карман полицейского.

Данные действия были зафиксированы на нагрудные бодикамеры патрульных, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Следственным будет рассмотрен вопрос о квалификации действий гражданина по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).