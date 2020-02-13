Между двумя жирафами: невеста Зинченко поделилась забавными фотографиями из зоопарка в Дубае

13 февраля, 2020, 20:25

Невеста украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан продолжает активно проводить время в Дубае

Фото Седан опубликовала в Instagram.

Самая популярная пара украинского футбола смогла собственноручно покормить из своих рук медведя, подержать на руках львенка и сделать несколько фото с жирафами.

Под фотографией Влада Седан не оставила никаких комментариев и выключила возможность прокомментировать фотографию подписчикам.

Невеста украинского защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко имеет в instagram 280 тыс. подписчиков.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Vlada (@ v.lada_sedan) 12 февраля 2020 в 1:37 PST