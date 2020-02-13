Между двумя жирафами: невеста Зинченко поделилась забавными фотографиями из зоопарка в Дубае
13 февраля, 2020, 20:25
Невеста украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан продолжает активно проводить время в Дубае
Фото Седан опубликовала в Instagram.
Самая популярная пара украинского футбола смогла собственноручно покормить из своих рук медведя, подержать на руках львенка и сделать несколько фото с жирафами.
Под фотографией Влада Седан не оставила никаких комментариев и выключила возможность прокомментировать фотографию подписчикам.
Невеста украинского защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко имеет в instagram 280 тыс. подписчиков.
- Во время перерыва в чемпионате Англии Александр Зинченко вместе с невестой Владой Седан отдыхает в ОАЭ.
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