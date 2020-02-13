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Espreso.tvСпортМежду двумя жирафами: невеста Зинченко поделилась забавными фотографиями из зоопарка в Дубае

Между двумя жирафами: невеста Зинченко поделилась забавными фотографиями из зоопарка в Дубае


фото: instagram.com/v.lada_sedan
Невеста украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан продолжает активно проводить время в Дубае

Фото Седан опубликовала в Instagram.

Самая популярная пара украинского футбола смогла собственноручно покормить из своих рук медведя, подержать на руках львенка и сделать несколько фото с жирафами.

Под фотографией Влада Седан не оставила никаких комментариев и выключила возможность прокомментировать фотографию подписчикам.

Невеста украинского защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко имеет в instagram 280 тыс. подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Vlada (@ v.lada_sedan)

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