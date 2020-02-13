Корниенко заявил о возможности проведения децентрализации местных выборов
13 февраля, 2020, 11:47
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что есть план по проведению реформы децентрализации местных выборов
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти" - ИФ). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается - первого сентября, а избирательный процесс (на местных выборах - ИФ) начинается пятого сентября", - сказал Корниенко.
Он добавил, что в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти. Они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли - на небольших форумах, по несколько сотен человек.
Корниенко отметил, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных общин.
- Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 г.
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