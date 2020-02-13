Корниенко заявил о возможности проведения децентрализации местных выборов

13 февраля, 2020, 11:47

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что есть план по проведению реформы децентрализации местных выборов

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти" - ИФ). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается - первого сентября, а избирательный процесс (на местных выборах - ИФ) начинается пятого сентября", - сказал Корниенко.