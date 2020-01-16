Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Зеленский встретился с председателем и заместителями председателя фракции" Слуга народа ". Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон", - говорится в сообщении.
На встрече они обсудили вопрос последнего этапа реформы децентрализации.
"Развитие местного самоуправления должен сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", - говорится в сообщении.
Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.
В результате этой встречи Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.
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