 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонкурс в Нацсовет: кандидатку будут судить за фальшивый диплом

Конкурс в Нацсовет: кандидатку будут судить за фальшивый диплом

Харьковская местная прокуратура направила обвинительный акт в суд в отношении бывшей советницы экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной за якобы подделку диплома о высшем образовании

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что одна из бывших советников экс-главы ХОГА при прохождении конкурса на должность государственного служащего Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования. Однако спецпроверку женщина не прошла, поскольку оказалось, что ее диплом является поддельным, о чем Национальным советом сообщено правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

В ведомстве не называют имени чиновницы.

По данным издания Kharkiv Today , речь идет о Марии Андреас, которая была советницей экс-главы ОГА Юлии Светличной по гуманитарным вопросам и связям с общественностью на общественных началах.

11 февраля 2020 г. обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Сейчас указанному лицу избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

  • Напомним, Нацсовет хочет лишить лицензии радио "Прямой FM".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать