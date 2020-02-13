Конкурс в Нацсовет: кандидатку будут судить за фальшивый диплом
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
"По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что одна из бывших советников экс-главы ХОГА при прохождении конкурса на должность государственного служащего Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования. Однако спецпроверку женщина не прошла, поскольку оказалось, что ее диплом является поддельным, о чем Национальным советом сообщено правоохранительным органам", - говорится в сообщении.
В ведомстве не называют имени чиновницы.
По данным издания Kharkiv Today , речь идет о Марии Андреас, которая была советницей экс-главы ОГА Юлии Светличной по гуманитарным вопросам и связям с общественностью на общественных началах.
11 февраля 2020 г. обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Сейчас указанному лицу избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.
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Напомним, Нацсовет хочет лишить лицензии радио "Прямой FM".
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