Конкурс в Нацсовет: кандидатку будут судить за фальшивый диплом

13 февраля, 2020, 09:25

Харьковская местная прокуратура направила обвинительный акт в суд в отношении бывшей советницы экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной за якобы подделку диплома о высшем образовании

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что одна из бывших советников экс-главы ХОГА при прохождении конкурса на должность государственного служащего Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования. Однако спецпроверку женщина не прошла, поскольку оказалось, что ее диплом является поддельным, о чем Национальным советом сообщено правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

В ведомстве не называют имени чиновницы.

По данным издания Kharkiv Today , речь идет о Марии Андреас, которая была советницей экс-главы ОГА Юлии Светличной по гуманитарным вопросам и связям с общественностью на общественных началах.