Нацсовет хочет лишить лицензии радио "Прямой FM", которое вещает на оккупированные территории, - Княжицкий

6 февраля, 2020, 11:35

6 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хочет запретить радио "Прямой FM"

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.

"Сегодня Нацсовет будет рассматривать вопрос о лишении вещания радио "Прямой FM". Это незаконный и беспрецедентный шаг. В двух небольших городах радио по техническим причинам не запустилось. Поэтому радио обратилось в Нацсовет с просьбой забрать лицензию на вещание в этих городах. Но под этим поводом Нацсовет хочет полностью лишить вещания радио "Прямой", которое вещает, в частности, на оккупированных территориях. Это позорная и противозаконная попытка. Сегодня мы видим увеличение давления на СМИ ", - рассказал депутат Княжицкий.