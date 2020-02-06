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Espreso.tvОбществоНацсовет хочет лишить лицензии радио "Прямой FM", которое вещает на оккупированные территории, - Княжицкий

Нацсовет хочет лишить лицензии радио "Прямой FM", которое вещает на оккупированные территории, - Княжицкий


фото: eurosolidarity.org
6 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хочет запретить радио "Прямой FM"

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.

"Сегодня Нацсовет будет рассматривать вопрос о лишении вещания радио "Прямой FM". Это незаконный и беспрецедентный шаг. В двух небольших городах радио по техническим причинам не запустилось. Поэтому радио обратилось в Нацсовет с просьбой забрать лицензию на вещание в этих городах. Но под этим поводом Нацсовет хочет полностью лишить вещания радио "Прямой", которое вещает, в частности, на оккупированных территориях. Это позорная и противозаконная попытка. Сегодня мы видим увеличение давления на СМИ ", - рассказал депутат Княжицкий.

  • Напомним, 9 января стало известно, что из-за высказываний Пояркова о Зеленском Нацсовет назначил проверку телеканала "Прямой"
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