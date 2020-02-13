Футболист сборной Украины может перейти в США
13 февраля, 2020, 12:34
Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Вакула может перейти в аренду, в один из клубов МЛС
Об этом сообщает FootballHub .
По информации источника, у нападающего "Шахтера" Владислава Вакулы есть предложение продолжения карьеры в одном из клубов МЛС. Шахтеру сделали предложение аренды 20-летнего форварда. Его могут арендовать на 1 сезон. Американский клуб хочет иметь опцию выкупа футболиста.
Владислав Вакула первую часть сезона провел в "Мариуполе". Контракт игрока принадлежит "Шахтеру". Именно с "горняками" он был на зимних сборах.
В нынешнем сезоне Вакула провел 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Также исполнитель является игроком сборной Украины U-21.
- 7 февраля полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко попал в символическую сборную талантливых игроков до 23 лет, у которых заканчиваются контракты с клубами.
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