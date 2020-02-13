Футболист сборной Украины может перейти в США

13 февраля, 2020, 12:34

Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Вакула может перейти в аренду, в один из клубов МЛС

Об этом сообщает FootballHub .

По информации источника, у нападающего "Шахтера" Владислава Вакулы есть предложение продолжения карьеры в одном из клубов МЛС. Шахтеру сделали предложение аренды 20-летнего форварда. Его могут арендовать на 1 сезон. Американский клуб хочет иметь опцию выкупа футболиста.

Владислав Вакула первую часть сезона провел в "Мариуполе". Контракт игрока принадлежит "Шахтеру". Именно с "горняками" он был на зимних сборах.

В нынешнем сезоне Вакула провел 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Также исполнитель является игроком сборной Украины U-21.