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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины может перейти в США

Футболист сборной Украины может перейти в США


фото: fcmariupol.com
Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Вакула может перейти в аренду, в один из клубов МЛС

Об этом сообщает FootballHub .

По информации источника, у нападающего "Шахтера" Владислава Вакулы есть предложение продолжения карьеры в одном из клубов МЛС. Шахтеру сделали предложение аренды 20-летнего форварда. Его могут арендовать на 1 сезон. Американский клуб хочет иметь опцию выкупа футболиста.

Владислав Вакула первую часть сезона провел в "Мариуполе". Контракт игрока принадлежит "Шахтеру". Именно с "горняками" он был на зимних сборах.

В нынешнем сезоне Вакула провел 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Также исполнитель является игроком сборной Украины U-21.

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